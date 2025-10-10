盲目の霊媒師が呪いの人形と共に未解決事件の闇に迫るサスペンスホラー映画『視える』より、予告編と新場面写真6点が解禁された。【動画】映画『視える』予告編本作は、2024年のサウス・バイ・サウスウエスト映画祭でプレミア上映され、ミッドナイターズ部門（ホラーやスリラーなど深夜上映向け作品）にて観客賞を受賞。監督は、アイルランドの新鋭ダミアン・マッカーシー。低予算ながらも長編2作目にして高い評価を獲得し、国