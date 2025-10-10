超党派の議員連盟「日華議員懇談会」のメンバーはきょう午後、台湾の頼清徳総統と面会し、頼総統に宛てた自民党の高市早苗総裁の親書を手渡したということです。議員らは台湾が“建国記念日”と位置づける「双十節」の祝賀式典に出席。台湾を取り巻く環境は厳しくなっていると指摘した上で、互いに連携強化していくことを確認したということです。