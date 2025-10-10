アニメ『ドロヘドロ』新シーズンの配信時期が2026年春と決定した。全世界ほぼ同時配信となる。併せて、キービジュアルが公開された。【写真】映像化不可能といわれたダークファンタジー『ドロヘドロ』ビジュアル『ドロヘドロ』は、2000年の連載開始から18年にわたり愛され続けた林田球の漫画を、2020年にテレビアニメ化。続編が配信シリーズとして制作されることが決定していた。魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶