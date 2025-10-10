26年続いた自公の協力関係は、なぜこのタイミングで終わりを告げたのでしょうか。国会記者会館から中継です。これまでは政策で主張の違いがあっても、強固な選挙協力があったことで、両党の連立関係は維持されてきましたが、公明党が今回重大な判断に傾いたのは、自民党の裏金問題に巻き込まれるかたちで去年と今年の国政選挙で大敗したことがきっかけでした。自民側への不信感が募る中、公明党は今回、企業団体献金の規制強化を自