タレントでモデルの鈴木奈々が、10日までにインスタグラムを更新。美スタイルを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。【写真】鈴木奈々が「スタイル抜群」「魅力的すぎ」水着ショットも話題体重も大公開（5枚）7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。今回の投稿では「ジムに行ってきました！自分磨き中です」と、トレーニングウェア姿を披露。続けて「食べる事が