植田真梨恵の前オリジナル・アルバム『Euphoria』以来、3年ぶりのニューアルバム『時間は止まりたがっている』が、9月24日にリリースされた。2023年春に長年所属したレーベルと事務所を離れて、独立後第一弾アルバムとなる今作は、ミニマルな打ち込み中心に、最小限の楽器と柔らかな歌声が耳に心地よい、浮遊感と親近感を併せ持つ極上のサウンドトリップ。「植田真梨恵の楽曲は、どこか懐かしく、どこか寂しい気持ちが奥底にひそん