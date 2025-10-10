日本ハム・清宮幸太郎内野手（２６）が１０日、エスコンフィールドで行われた「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファーストステージ開催前日記者会見に出席し、翌１１日から始まるクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージに向けて意気込みを語った。この日の会見では、新庄監督から「ファーストゴロがあまり飛ばないように。清宮くんがエラーした時に点数がものすごくく入ってしまうんで（笑い）」と