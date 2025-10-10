日産自動車（資料写真）神奈川トヨタ自動車がまとめた２０２５年度上期（４〜９月）の神奈川県内新車販売台数（軽自動車含む）によると、日産自動車は前年同期比１４・３％減の１万５１６５台だった。経営再建に伴うブランド力の低下が影響し、国内乗用車メーカーで唯一の２桁マイナスで一人負けが鮮明だ。商用車を含めたシェアは１１・４％となり、前年同期から２・４ポイント低下した。登録車種別では、主力ミニバン「セレナ