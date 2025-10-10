俳優の竹野内豊（５４）と堺正章（７９）が都内で１０日、フランスの名優カトリーヌ・ドヌーヴ（８１）と共演した映画「ＳＰＩＲＩＴＷＯＲＬＤ―スピリットワールド―」の先行公開記念初日舞台挨拶に登壇した。死んだ父ユウゾウ（堺）の遺言を果たすため、自分が幼いころ家を出ていった母を探す旅に出るハヤト（竹野内）。死後の世界でユウゾウは、生前ファンだったフランス人歌手クレア（ドヌーヴ）と出会い、見えない存在