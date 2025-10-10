公明党の斉藤代表は10日午後、自民党の高市総裁と会談し、連立政権から離脱する方針を伝えました。石川県内の自民、公明の関係者にも波紋が広がっています。 10日午後、会談した高市総裁と斎藤代表。「政治とカネ」の問題をめぐり、自民党の姿勢に懸念を強めていた公明党が、連立離脱の方針を伝えました。公明党・斎藤 鉄夫 代表「自公連立政権についてはいったん白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることとしたいと思いま