セダン人気低下の余波は警察車両にも…警察官が乗る、いわゆるパトカーのなかでも、通常時は一般車と同じ外観ながら、緊急時には赤色灯を出して任務にあたるのが覆面パトカーです。【投稿を見る】これが佐賀県警の「ちょっと懐かしい」現役パトカーですかつては高級車のトヨタ「クラウン」や日産「セドリック」をはじめ、4ドアセダン型の車種がよく用いられたこともあり、クルマに多少興味を持っている人なら、赤色灯を出して