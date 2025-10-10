今夏の参院選比例代表で当選し、１年ぶりに国政復帰を果たした立憲民主党の蓮舫氏がオフショットを披露した。１０日にインスタグラムで「同じ時代を生き、同じ想いで、政治を少しずつでも前へ」とつづり、立憲民主党の辻元清美代表代行らと笑顔の集合写真をアップ。「女性議員の存在は、社会の多様性を映す鏡です。数字だけでなく、声の届く政治へ。私たちは、希望をもって進みます」と改めて決意を示し、「＃ジェンダー平等