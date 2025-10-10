男子バスケットボールB2リーグの山形ワイヴァンズは11日、今シーズンのホーム開幕戦に挑みます。悲願のリーグ優勝への鍵を握る注目選手と意気込みを取材しました。ホーム開幕戦まで2日。9日、山形ワイヴァンズは6人の新加入選手を加えた新体制のチームで大詰めの調整に取り組んでいました。山形ワイヴァンズ石川裕一ヘッドコーチ「チームの雰囲気は良い。選手同士のコミ