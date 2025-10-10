自公連立政権が崩れ、高市総裁は、今後どのように政治を前に進めていくのでしょうか？中継です。高市新総裁は、政権を安定させるため国民民主党との連立拡大を狙って動いてきました。そのさなか、思いもよらず、足元の自公連立が崩れ、さらなる政治の不安定化が予想される展開です。今回の公明党の離脱は、国民民主との協議にも暗い影を落としています。というのも国民民主からすれば自民党と公明党に仮に加われば、過半数を確保で