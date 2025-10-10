伊豆諸島を襲った台風22号から一夜明け、八丈島ではライフラインに大きな被害が出ています。東京の八丈島では、家屋の倒壊が複数確認されているほか、10日正午時点でおよそ4830軒が停電し、水道施設の被災で断水も発生しています。さらに、倒木で通行できない道路が複数あり、復旧作業が進められています。八丈町によりますと、島内の避難所には被災した住民が避難しているということです。都によりますと、人的被害は確認されてい