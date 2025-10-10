歌手のテイラー・スウィフトは、NFLカンザスシティ・チーフスのタイトエンド（TE）のトラヴィス・ケルシーからプロポーズされた時の特別な「瞬間」を心の中にしまっておきたいという。8月にトラヴィスからプロポーズされたことをインスタグラムの投稿で発表していたテイラー、その写真は同SNS史上、最も「いいね」がついた投稿の1つとなっているが、当日の特別な瞬間は公開しなかったという