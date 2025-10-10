一日署長に就任した元ブルゾンちえみ・藤原しおりさん 「ブルゾンちえみ」としてテレビなどで活躍した岡山市出身の藤原しおりさんが10日、岡山東警察署の一日署長に就任し、犯罪抑止などを呼び掛けました。 （元「ブルゾンちえみ」／藤原しおりさん）「あー、一日署長になれてよかった！」 岡山東警察署の一日署長に就任したのは、元「ブルゾンちえみ」、藤原しおりさんです。 現在は全国でトークライブ