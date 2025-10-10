８日、アルゼンチン・ブエノスアイレスでＢＹＤの車種を紹介するスタッフ。（ブエノスアイレス＝新華社記者／孟鼎博）【新華社ブエノスアイレス10月10日】中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）は8日、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスでEVとハイブリッド車（HV）の計3モデルを発表し、同国の乗用車市場に正式に進出した。今回発表したEVは小型ハッチバック「海豚（ドルフィン）MINI」と小型スポーツタイプ多目的車（S