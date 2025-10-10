吉本興業所属のパフォーマー・ウエスＰがアーティストデビューを果たし、８日にデジタルシングル「ＨｅｙＹｏＴｏｋｙｏ！」を発売。ミュージックビデオも同時公開した。ウエスＰは身体能力を生かした“進化型テーブルクロス引き”などのパフォーマンスでグローバルに活躍し、ＳＮＳ総フォロワー数は２１３０万人越える人気ぶりを誇る。パフォーマンスに関連する８個のギネス世界記録も保持している。今作は東京の地名