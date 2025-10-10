街を歩いている時、不意に「ん？あの人、見たことあるかも…」と思ったことはありませんか？似ているだけかな？と思いながらも、よく見ると小さい頃の友だちや、昔の先生だったりして。ある日のスズキさんも、そんな“見覚えのある人”と遭遇。記憶をたどるうちに、その人がどんな人だったかを思い出してきたのですが…。あの頃のまま、時が止まってる？変わらない個性を見ると、あの頃の空気までふっとよみがえりそう。「昔と変わ