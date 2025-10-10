国民民主党の玉木雄一郎代表は10日、首相指名選挙での野党一本化を呼びかける立憲民主党に対し、安全保障やエネルギーなどの政策を一致させるよう求めた。記者団に「国民民主と歩めるかどうかを党内で確認してほしい」と述べた。