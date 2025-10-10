山形市内の住宅地で9日夜、クマ1頭が目撃され、警察などが警戒に当たりました。山形市内では芋煮会が開かれる河川敷付近でも9日の朝、目撃情報があったばかりで、10日午後から注意を呼びかける看板が設置されました。山形市によりますと、9日午後10時35分ごろ、山形市富の中2丁目の市道でクマ1頭が目撃されました。クマは体長およそ1メートルの成獣とみられ、西に向かって道路を歩いていたということです。人や物への被害は