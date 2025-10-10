「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−１フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）延長十一回の死闘はまさかの形でドジャースに軍配があがった。フィリーズの２４歳右腕・カーカリングが投じた送球は無情にも捕手・リアルミュートから大きくそれた。その間に三塁走者のキム・ヘソンが生還。歓喜に沸くドジャースナインの裏でカーカリングは呆然と立ち尽くした。リアルミュートら野手陣の指示はファースト。それでも若き右腕