近畿日本ツーリストは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で修学旅行の実施が叶わなかった2020年度に中学3年生だった2005年度生まれの世代を対象に、20歳の節目に合わせ修学旅行の実施をサポートする「ハタチの修学旅行」の販売を開始した。新型コロナウイルスの感染拡大によって、2020年度は全国にわたり多くの中学校で修学旅行が中止、もしくは日帰り・近隣への旅程変更となった。今年度20歳になる2005年および2006生まれは、ま