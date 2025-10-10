丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、47都道府県で各地域の食文化や食材を活かした地域限定のうどん商品を提供する企画「わがまちうどん47」を、10月21日から実施する（10月21日から各都道府県で、地域限定商品として販売）。昨年11月、丸亀製麺としては初となる全国一斉のご当地企画として「わがまち釜揚げうどん47」を実施した。全国の麺職人（麺職人とは、