秋田県生活協同組合連合会＝秋田県生協連は、この冬の灯油の宅配価格の上限を18リットルあたり2,106円にすると発表しました。5年連続の値上げで、これまでで最も高くなっています。この冬の灯油価格の指標になる秋田県生協連の灯油の宅配価格の上限は、1リットルあたり117円で、18リットルあたり2,106円です。去年と比べて1リットルあたり8円値が上がっています。値上がりは5年連続で、これまでで最も高くなりました。原油の減産が