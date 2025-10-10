「ルック（彩色苺）」不二家は、甘酸っぱくフルーティーな苺の新商品「ルック（彩色苺（いろいろいちご））」と「ミルキー（苺＆ピスタチオ）袋」を11月4日から、「カントリーマアム（あまおう苺ショコラ）」を11月11日から、発売する。不二家のロングセラー「ルック」、「ミルキー」、「カントリーマアム」から、こだわりの苺を使用した期間限定商品が登場する。冬から春にかけて旬を迎える苺のおいしさを、一足早く不二家の人気