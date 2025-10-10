今年、県内で収穫される主食用米の量について農林水産省東北農政局は10日、去年に比べて14％多い45万3,900トンが見込まれるとが発表しました。全国的に増産が見込まれる中、小泉農水大臣は、米価の安定につながるとの認識を示しています。農林水産省東北農政局のまとめによりますと、今年、県内で収穫される主食用米は去年に比べ14％、5万5,400トン多い45万3,900トンと見込まれています。増加の要因について農北農政局は、主食用米