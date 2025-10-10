10日午前、石川県珠洲市内の農道で小型運搬車が横転する事故があり、70代の男性が死亡しました。10日午前9時半ごろ、珠洲市高屋町の農道で「車が横転している」と、近くを通りかかった人から消防に通報がありました。現場では、土や砂利などを運ぶ小型運搬車が横転していました。この事故で、車両を運転していた珠洲市の無職の男性（72）が心肺停止の状態で病院に搬送され、およそ2時間半後に死亡が確認されました。警察によります