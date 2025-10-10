人への被害は5日連続です。10日朝、秋田市河辺三内で散歩をしていた73歳の男性がクマに襲われ、けがをしました。9日夜は、湯沢市の観光地小安峡の近くで77歳の女性が襲われています。県内で今年、クマの被害に遭ったのは30人となりました。進藤拓実記者「男性がよく散歩をしていたという道です。地面のいたるところにクリが落ちています」現場は秋田市河辺三内の市道です。秋田東警察署の調べによりますと、10日午前6時ごろ、近く