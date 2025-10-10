「レジーナリゾート由布院」外観東京建物のグループ会社である東京建物リゾートは、愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテル「レジーナリゾート」シリーズとして九州初となる「レジーナリゾート由布院」の開業日が11月16日に決定した。また、開業に先立ち10月15日から宿泊予約受付を開始する。レジーナリゾート由布院は、全客室が大型犬を含むすべての犬種の愛犬と同伴で滞在可能な温泉リゾート。由布院の里山を見晴らす場所に立つ