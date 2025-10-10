県営名古屋空港で小型機が立ち往生し、滑走路が一時閉鎖されました。 【写真を見る】空港で小型機が立ち往生 滑走路が一時閉鎖… 遅れや目的地変更も 原因はタイヤのパンク 県営名古屋空港 空港事務所によりますときょう午後3時40分ごろ、県営名古屋空港に着陸した民間の小型機が「誘導路」から動けなくなりました。 このため、名古屋空港では約30分間にわたり滑走路を閉鎖。この影響で名古屋空港に到着を予定していたFDAの少な