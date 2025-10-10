自民党との連立政権から公明党が離脱すると表明しました。自民党秋田県連の加藤鉱一副会長は取材に対し「選挙への影響が大きく、心配しているが、まずは国政の協議を見守る」と述べ、公明党秋田県本部の松田豊臣代表は「協力関係はいったん白紙で今後の選挙は人物・政策本位で関係性を含めてつど協議して進めたい」という考えを示しています。自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表は、10日午後連立の継続をめぐり党首会談を行いまし