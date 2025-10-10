メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズは、10月9日から、インハウスブランド「OWNDAYS AIR（以下、AIR）」の人気TOP3フレームに、新色を追加して発売した。「AIR」は、宇宙船・航空機の部品に使用される軽量性と柔軟性に優れた特殊素材「ウルテム樹脂」を採用することで、“驚きの軽さ”と“優れた弾力性”を実現した、同社のロングセラーブランド。まるで空気のようなかけ心地で、長時間のデスクワークや自宅でのリラ