アース製薬は、スティックタイプの美容ゼリー「うるおうCゼリーシリーズ」から、新たに「コラーゲンCゼリー プレミアムリッチ ゴールデンパイン味」と「プラセンタCゼリー プレミアムリッチ 巨峰味」を10月10日に発売した。同社は2010年に「たっぷりうるおうプラセンタCゼリー」、2011年には「もっちりうるおうコラーゲンCゼリー」を発売し、美味しさや続けやすさなどから好評を得てきた。「うるおうCゼリーシリーズ」の使用者に調