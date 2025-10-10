「ポテトチップス九州味自慢 熊本ミルクバター味」カルビーは、九州の素材を活かして味付けした「ポテトチップス九州味自慢（以下、九州味自慢）」シリーズから、熊本県の生乳から作ったバターを100％使用（同品に使用しているバターは熊本県産生乳を100％使用しており、熊本県製造100％）した「ポテトチップス九州味自慢 熊本ミルクバター味」を10月13日から九州エリアで期間限定発売する（2026年4月上旬終売予定）。また、沖縄で