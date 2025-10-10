日本各地でクマによる被害が相次いでいる。環境省発表の資料「クマ類による人身被害（速報値）」によると、2025年4月から8月末までに襲われた人は69人、うち5人が命を落とした。クマに遭遇した際、明暗を分けるものは何か。クマの襲撃から生きのびた人々の証言を集めた『クマから逃げのびた人々』（三才ブックス）から、山菜取りの男性の事例を紹介する――。（第1回）写真＝iStock.com／petesphotography※写真はイメージです -