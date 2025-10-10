セレッソ大阪は10日、MFルーカス・フェルナンデスの負傷について発表した。クラブの発表によると、L・フェルナンデスは9月28日に行われた2025明治安田J1リーグ第32節京都サンガF.C.戦で負傷し、検査の結果、右ひざ前十字じん帯断裂、半月板損傷と診断されたようだ。今後手術が行われる予定で全治期間については明かされていない。現在31歳のL・フェルナンデスはフルミネンセやアトレチコ・パラナエンセなど母国のクラブを渡