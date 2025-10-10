JR6社の輸送密度別の路線割合JR6社の総営業距離のうち、2022年度に1キロ当たりの1日平均乗客数（輸送密度）が千人未満にとどまった路線距離は21％だった。新型コロナウイルス感染拡大前の19年度に比べて1ポイント増えた。2千人未満は2ポイント増の33％。国土交通省が10日の有識者検討会で明らかにした。国交省は「コロナ以前の利用者数まで回復することが見通せず、事業構造の変化が必要」と説明した。政府は、経営が苦しい