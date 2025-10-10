マドゥロ・ベネズエラ大統領の３期目の就任を前に、抗議集会で演説する野党指導者マリア・コリーナ・マチャド氏＝１月９日/Maxwell Briceno/Reuters（ＣＮＮ）ノルウェーのノーベル賞委員会は１０日、２０２５年のノーベル平和賞をベネズエラの野党指導者マリア・コリーナ・マチャド氏に授与すると発表した。ベネズエラの人々の民主的権利の促進に貢献したことが評価された。委員会は、マリア・コリーナ・マチャド氏が「深まる暗闇