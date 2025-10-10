廃園になった保育園の建物から鉄製の蛇口などが盗まれました。被害があったのは岡山・高梁市の旧成美保育園で、現在は市の倉庫として使われています。10月6日午後2時半ごろ、施設を管理している市の職員が訪れた際、窓ガラスが割られているのを発見しました。職員が施設を確認したところ、屋外の手洗い用の蛇口や子供用の便器に接続されている水洗用の管など、鉄製の器具26個が盗まれていることがわかりました。また、蛇口を取り外