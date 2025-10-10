友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は恋愛について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・ユリカは、マナブくんのことが好きです。今日は彼との4回目のデート！ユリカは彼からの告白を期待しますが、その日はなにもなく終わります。その晩マナブくんがSNSを更新していたので、今日のことを投稿して