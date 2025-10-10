書くことを通し、現代を鋭く照射する朝井リョウさん。『イン・ザ・メガチャーチ』でも、そのアイロニーたっぷりの観察力と分析力に唸るしかない。本作でモチーフとなるのは、ファンダム経済だ。ファンダム経済の光と闇を多声的に描き、現代を射貫く「ファンダムの実態って“大切な対象のために本気で何かを果たしたい人間の集団”だと思うんです。そう考えると、実は選挙や戦争も、似た構造の集団による営みなんですよね。ファンダ