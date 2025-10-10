◇国際親善試合日本代表―パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦する。長期離脱中の冨安、伊藤、町田、コンディション不良の守田に加え、米国遠征から三笘、板倉、遠藤と主力７人を欠く緊急事態下で臨む一戦の先発が発表され、今回の活動で復帰した田中碧、中村敬斗らが名を連ねた。以下が日本代表の先発メンバー。【ＧＫ