歌手のＤｒｅａｍＡｍｉが１０日に自身のインスタグラムを更新。ノースリーブ×背中見せの近影が話題を呼んでいる。Ａｍｉはインスタグラムで「久しぶりにガールズダンスを踊ったら、やっぱり腰の柔らかさってめちゃくちゃ大事だなぁと痛感。筋肉痛とバキバキの身体で目が覚めましたダンスうまくなりたーい頑張る」とつづり、街中でのショットをアップ。ノースリーブで背中を大胆に開けたコーデを披露した。この投稿に