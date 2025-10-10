全国高校サッカー選手権（１２月２８日開幕、東京ほか）への代表１枠を目指して戦う北海道大会が、１１日に始まる。１０日は試合に先駆けて帯広市内で開会式が行われ、２年ぶりに出場する帯広北のＤＦ二本松芯主将（３年）が選手宣誓に臨んだ。参加２９校を代表して舞台に立ち「チームメート、チームスタッフ、家族、そして審判、この大会に関わる全ての人に感謝をし、今までの練習の成果を思う存分発揮し、北海道サッカーの明