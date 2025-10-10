限定1980台のうち、約半分が予約済みルノーは、間もなく発売予定の高性能EV『5ターボ3E』の走行性能をアピールする動画を公開した。【画像】『サンクターボ』がEVで復活！ 高性能ハッチバック【ルノー5ターボ3Eを詳しく見る】全31枚合計出力540psを誇る5ターボ3Eは動画内で、フランスのコルシカ島のクローズドコースを舞台にドリフトを披露した。この地では、1982年と1985年にルノー5ターボがツール・ド・コルス・ラリーで優勝し