サザンオールスターズが11月19日にリリースする最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の完全生産限定盤の詳細が発表された。完全生産限定盤は「感謝満開（THANK YOU SO MUCH）BOX」と題した豪華ボックス仕様で、ツアーを象徴するスペシャルグッズ「逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜」が同梱される。【画像】美しい…！スペシャルグッズの「逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜」同作には、今年1月から約半