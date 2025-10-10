6月15日の宝塚記念14着後、放牧を挟んで秋に備えている昨年の菊花賞馬アーバンシック（牡4＝武井、父スワーヴリチャード）は短期免許で来日予定のプーシャンとの新コンビで天皇賞・秋（11月2日、東京芝2000メートル）に臨む。10日、シルクホースクラブが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整し、この日、美浦トレセンに帰厩した。