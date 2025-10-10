◇国際親善試合日本−パラグアイ（2025年10月10日大阪・パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表(FIFAランキング19位)は、パラグアイ代表(同37位)との国際親善試合に臨む。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。パラグアイは南米予選を勝ち抜き、2026年W杯北中米大会の出場権を獲得しており、本大会で対戦する可能性もある。また、2010年W杯南アフリカ大会の決勝トーナメント1回戦で対戦し、PK戦